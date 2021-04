La richiesta

Ambientalisti all’attacco: “No allo scempio della ciclovia alla Lecciona”

L'appello in vista dell'incontro in regione fissato per domani

Più informazioni su ambientalisti

ambientalisti Ciclovia

Ciclovia lecciona

lecciona viareggio

viareggio Viareggio









“Sì alla ciclovia Tirrenica ma no allo scempio della riserva naturale della Lecciona tra Torre del Lago e Viareggio. Il percorso segua il tracciato naturale di viale dei Tigli“. E’ l‘appello di cittadini e associazioni ambientaliste, in virtù della riunione tecnica della Regione, fissata per domani (7 aprile). “La ciclovia Tirrenica ha già un suo tracciato naturale, il viale dei Tigli – ribadiscono – facilmente adattabile a quanto richiesto dalla normativa europea. Contro il progetto alla Lecciona si sono mobilitati migliaia di cittadini, decine di comitati e associazioni, tra cui Wwf, Italia Nostra e Legambiente”. “L’appello lanciato – concludono – è teso a ribadire quanto sia deleteria la realizzazione di un’opera che rischia di compromettere un fragilissimo equilibrio naturale”. Per le associzioni ambientalisti la cicolpista retrodunale mette a rischio gli equilibri naturali con una frequentazione antropica non controllata.