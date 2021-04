Meno rifiuti e più alberi: studenti dello scientifico di Viareggio sul lago di Massaciuccoli

Togliamo i rifiuti e piantiamo alberi: questa la semplice ma efficace ricetta che gli studenti della IV B liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio, seguiti dalla professoressa Costanza Benvenuti, vogliono mettere in campo per proteggere e valorizzare le bellezze del Lago di Massaciuccoli.

Sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e riqualificazione del territorio gli obiettivi ed i risultati del progetto che vede protagonista la classe già coinvolta in alcune iniziative culturali del Comune di Massarosa con l’alternanza scuola-lavoro. Questa volta i ragazzi sono protagonisti di una vera e propria campagna di sensibilizzazione e informazione sul territorio con l’ausilio dell’app Mydayearth e dell’ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

“Passeggiando lungo il canale che porta dalla Brilla di Massaciuccoli a Villa Ginori – spiegano gli studenti – abbiamo purtroppo notato, accanto alla vegetazione, un mucchio di rifiuti abbandonati che rovinano il paesaggio. Invece di stare fermi a lamentarci e non fare nulla, abbiamo allora deciso di intervenire per dimostrare che tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa per l’ambiente”.

Gli studenti si impegneranno lunedì (12 aprile) in una giornata di pulizia dell’argine lungo via della Piaggetta da La Brilla a Villa Ginori. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle norme Covid, e anche se la partecipazione sul campo è riservata agli alunni per non creare assembramenti, tutti potranno seguirla in diretta live sulla piattaforma MayDayEarth. I rifiuti saranno conferiti in modo appropriato grazie all’azienda di smaltimento Scapigliato Srl. Grazie alla collaborazione della società agricola Giorgio Tesi Vivai e secondo le indicazioni dell’ufficio forestale dell’Ente Parco, nei mesi autunnali, propizi ad un’efficace attecchimento, dove si trovavano i rifiuti saranno messi a dimora degli alberi.

“L‘app MayDayEarth è un’iniziativa lanciata in anteprima dal nostro Parco, un sistema che mette insieme innovazione e tutela ambientale, con l’obiettivo di promuovere la cura della natura come bene comune – spiega il presidente dell’dnte Parco Giovanni Maffei Cardellini – utilizzabile sia dal computer sia dal telefonino permette, inviando le segnalazioni con immagini di rifiuti abbandonati e la loro localizzazione, di organizzare una campagna di pulizia coinvolgendo più persone possibili”

“Coinvolgere i ragazzi come abbiamo fatto anche per cultura e turismo è fondamentale – commenta Michela Dell’Innocenti assessore alle politiche giovanili – li rende cittadini più attivi e protagonisti del futuro della comunità a cui appartengono”.

“La sensibilizzazione ambientale, soprattutto fatta dai giovani, è uno strumento fondamentale – commenta l’assessore all’ambiente Michela Morgantini – ed in più con questo progetto si ottiene un ottimo risultato anche in termini di riqualificazione, ringraziamo il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli ed ovviamente il Liceo scientifico che partecipa con entusiasmo all’iniziativa”.