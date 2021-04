Del Ghingaro scrive a Giani: “Dopo 1 mese in zona rossa a Viareggio i contagi sono diminuiti”

“Dopo un mese di zona rossa a Viareggio i contagi sono diminuiti e siamo rientrati nei parametri che ci permettono riaperture”. Lo annuncia il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

“Dobbiamo mantenere la massima prudenza – avverte il primo cittadino – perchè l’ospedale della Versilia è ancora molto impegnato, ma soprattutto perchè non possiamo prevedere come si svilupperà la curva dei positivi nei prossimi giorni”.

“Continuando a rispettare le prescrizioni indicate dai decreti, penso peró che la comunità di Viareggio possa ora sperare di avere meno vincoli e tornare in zona arancione – conclude – Per questo ho scritto stamattina al presidente della Regione”.