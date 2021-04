La Versilia del turismo in gara sui social network per lanciare l’estate 2021

Una sfida all’ultimo like per lanciare l’estate 2021: (mercoledì 14 aprile), sulla pagina Facebook del Consorzio di Promozione turistica della Versilia, InVersilia, scatterà la prima Versilia social Cup per eleggere la località regina del comprensorio fra Viareggio, Torre del Lago Puccini, Camaiore, Lido di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Massaciuccoli, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Seravezza, Azzano, Stazzema e Levigliani.

Il format è quello delle più collaudate competizioni calcistiche: primo turno a gironi, poi scontri a eliminazione diretta e finalissima il 19 maggio. Quest’ultima ospitata su un “campo” d’eccezione: la pagina Facebook Toscana On The Road, grazie alla cui collaborazione è stato organizzato l’evento social. Ogni località sarà rappresentata attraverso una foto e i “gol” che determineranno vincitori e vinti saranno i like, i love e gli wow raccolti dalle immagini delle pretendenti nelle varie fasi del torneo.

“La situazione sanitaria non ci offre ancora un orizzonte preciso – sottolinea il presidente del Consorzio, Carlo Alberto Carrai – ma la promozione del territorio non può fermarsi. Per questo stiamo coordinando e supportando l’attività multimediale dell’Ambito turistico della Versilia ma siamo anche costantemente in cerca di nuovi spunti e sinergie, per raccontare la nostra terra a un numero sempre maggiore di persone”.

Tutti, versiliesi, ospiti affezionati, nuovi amici e aziende del territorio, potranno “giocare” per il loro luogo del cuore, cliccando “mi piace” o “segui” alla pagina InVersilia e votando sulla foto corrispondente alla località preferita con una delle tre “reazioni” indicate. Importante anche la condivisione, perché sarà decisiva in caso di parità fra due o più contendenti. Ogni sfida avrà una durata prestabilita: le eliminatorie e la finale si giocheranno per ventiquattr’ore, quarti e semifinali dureranno la metà.

Mercoledì alle 12 in punto via al girone A (Seravezza, Camaiore, Viareggio, Marina di Pietrasanta e Azzano); il 21, stessa ora, in “campo” il gruppo B (Stazzema, Forte dei Marmi, Levigliani e Lido di Camaiore); il 28, ancora alle 12, chiuderà le eliminatorie il girone C (Pietrasanta, Massarosa, Torre del Lago Puccini e Massaciuccoli).

Passano il turno le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze. Regolamento completo su www.inversilia.com.