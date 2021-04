Appello all’adozione per Zorro, cagnolone di 4 anni rinchiuso in canile

Zorro è un bel cagnolone di circa 4 anni, di taglia media. Zorro vive in gabbia da molto… troppo tempo e sta male, ti guarda da dietro le sbarre con i suoi occhioni, sempre più tristi e sembra chiedere come mai nessuno si accorge di lui.

I mesi passano, Zorro ha visto tanti sfortunati come lui entrare in canile e poi andare via felici insieme a qualcuno venuto ad adottarli. Per lui invece mai nessuno, mai nessuna richiesta mai nessuno che si soffermi davanti alla sua gabbia e prenda in considerazione la sua adozione. Eppure è un bel cane, tanto buono, socievole e gioioso.

Per favore venitelo a conoscere, è già stato tanto sfortunato, ora merita che un essere umano migliore di quello che lo ha abbandonato gli dia un’opportunità… potrebbe diventare un fantastico compagno di vita. È sano, vaccinato e con regolare microchip.

Per informazioni Associazione Lida Versilia e i numeri di Fabio (347.2612527), Maria Grazia (347.7780841), Michela (347.7413043).