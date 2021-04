Vaccini Covid, a Viareggio aiuto per le prenotazioni on line

A seguito della campagna vaccinale contro l’infezione da Covid-19, l’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato, ha messo a punto un coordinamento di servizi volto ad aiutare in primo luogo le categorie più fragili e gli anziani, oltre a quanti possano avere difficoltà all’accesso ai portali per le prenotazioni.

In particolare, negli uffici della Misericordia di Viareggio in via Cavallotti 97, dal lunerdì al venerdì, dalle 9 alle 13, sarà possibile trovare ausilio per effettuare le prenotazioni on line sul portale dedicato alla vaccinazione. I volontari sono poi a disposizione per il trasporto verso gli ambulatori medici o gli hub vaccinali, previo appuntamento da concordare telefonando al numero 0584.946700 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

La Misericordia di Torre del Lago in via Aurelia Sud 201-203 è disponile ad effettuare sia le prenotazioni vaccinali che il trasporto delle persone in condizione di fragilità o difficoltà dal lunedì al venerdì, previo appuntamento da richiedere al numero 0584.351110.

Altra associazione che si è resa disponibile per aiutare nella prenotazione online è l’Auser di Viareggio: negli uffici in piazza Dante 16/d, ci sarà un volontario tre volte a settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18. E’ ovviamente raccomandato l’appuntamento da fissare telefonando al numero 347.7024630.