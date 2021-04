Conclusa la trasferta a Formia della squadra Optimist della scuola vela Mankin che, seguita dall’istruttore Stefano Querzolo, ha disputato nel fine settimana appena concluso la seconda tappa dell’OptiSud Optimist.

La manifestazione organizzata dal Cn Caposele nel golfo di Gaeta ha visto scendere in acqua ben 261 timonieri suddivisi in Juniores Divisione A (nati dal 2006 al 2010) e Cadetti Divisione B (nati negli anni 2011-2012).

Sabato, dopo ben quattro partenze annullate e una regata sospesa e annullata per salti di vento (sopra i 30 gradi), è stato possibile portare a termine una sola prova nel tardo pomeriggio con condizioni non facili, 5 nodi scarsi di vento, temperatura mite anche se a volte nuvoloso.

“Ottime le partenze di tutti e quattro, Eva e Mattia nella divisione B cadetti e Federico e Samuele nella divisione A juniores.- ha spiegato Querzolo -. In particolare da sottolineare la partenza di Eva e Mattia, mure a sinistra in boa (contro starter) con corrente da sinistra e vento che tendeva a saltare a sinistra, primi bordi davanti a tutta la flotta che è partita in barca. Poi il vento è saltato a destra e hanno passato la prima boa in 25° posizione uno dietro l’altro. Mattia ha recuperato posizioni preziose fino al 15esimo posto e poi ha discussso e vinto la sua prima protesta da protestante mentre Eva è stata costretta ad un doppio giro di penalità in quanto non si era tenuta discosta da una barca mure a diritta durante la seconda bolina e è finita al 35esimo posto. Federico e Samuele, invece, sono partiti bene… anzi, Federico un po’ troppo bene (squalificato per partenza anticipata Ufd), hanno fatto i primi bordi sulla sinistra del campo ma hanno faticato a rientrare a destra, anche loro subendo un salto del vento a destra. Alla fine Samuele è arrivato 37esimo e Federico poco dopo ma squalificato per partenza anticipata”.

La giornata seguente, invece, si è chiusa con un nulla di fatto per mancanza di vento, lasciando invariate le classifiche.

Nei Cadetti (76 i timonieri in acqua) Mattia Cesare Valentini ha chiuso al 15° posto e Eva Querzolo al 35° mentre negli Juniores (ben 185 al via) Samuele Bonifazi ha ottenuto un 71° piazzamento e, purtroppo Federico Querzolo una squalifica.

Per il resto della squadra Valentin Mankin, invece, sono proseguiti gli allenamenti sul lago di Massaciuccoli con l’istruttore Francesco Graziani.

La scuola Vela Valentin Mankin è nata nel 2016 dalla sinergia fra Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina per essere un volano per il turismo versiliese e per promuove lo sport velico fra i giovanissimi insegnando loro non solo ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.