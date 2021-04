A Viareggio estate in pineta di ponente: da maggio a settembre musica, spettacoli, artigianato e street food di qualità

A Viareggio estate in pineta: da maggio a settembre musica, spettacoli, artigianato e street food di qualità.

Si chiama Estate in Pineta, ed è l’evento estivo che vedrà protagonista la Pineta di Ponente: otto fine settimana, da maggio a settembre, durante i quali il parco cittadino si animerà di luci e colori, all’insegna della divertimento, della musica e dello street food di qualità.

Una manifestazione organizzata dall’associazione culturale Arti Libere e da Assodolciai, con il patrocinio del Comune di Viareggio.

“Abbiamo subito accolto con entusiasmo la proposta dell’organizzazione di eventi all’interno della Pineta di Ponente – commenta l’assessore Alessandro Meciani -: ai consueti mercatini sono state associate le feste a tema, da quella argentina a quella spagnola. Abbiamo chiesto e ottenuto espositori di qualità e street food diverso dal solito”.

“Non solo – continua Meciani – peculiarità dell’Estate in Pineta sarà l’illuminazione con proiettori a led, che doneranno un tocco particolare e consentiranno l’apertura degli espositori dalle 10 del mattino all’una di notte».

“Giornate dedicate alle eccellenze Italiane, dall’artigianato ai prodotti tipici, con la partecipazione di Streetfood nazionali ed internazionali e birre provenienti da tutto il mondo – dichiarano gli organizzatori – nonché birrifici artigianali del nostro paese. Artigiani, hobbisti e creativi presenteranno prodotti unici nel loro genere, tutti realizzati rigorosamente a mano con lavorazioni anche sul posto. La Manifestazione grazie ad Assodolciai riguarderà anche le esposizioni di operatori, costituiti da Artigiani del dolce e del cioccolato, in un contesto festoso e di grande opportunità lavorativa per i tanti operatori e anche per le attività locali. Un Format di grandissimo successo che porta migliaia di visitatori ogni anno”.

Nel dettaglio il programma prevede, dal 29 maggio al 2 giugno, mercatino, street food e sapori; la festa argentina, dal 10 al 13 giugno; il mercatino estivo delle arti e dei mestieri, dal 2 al 4 luglio; la festa spagnola dal 18 al 18 luglio; arti, mestieri e artigianato dal 6 all’8 agosto; street food internazionale con musica e spettacoli dal 12 al 15 agosto; per concludere con i mercatini delle arti e dei mestieri dal 27 al 29 agosto e dal 2 al 5 settembre.

Ad esibirsi saranno artisti di strada, musicisti, teatranti, nella cornice espositiva degli artigiani che esporranno i loro prodotti, e la possibilità di gustare cibi e prodotti tipici da ogni parte del mondo. Il tutto circondato dallo scenario naturale della Pineta di Ponente, con le numerose attività che si affacciano sul viale Capponi, e una nuovissima illuminazione con proiettori a led.

Gli espositori saranno un minimo di 30 fino a un massimo previsto dalla diponibilità dell’area determinata soprattutto dalle normative di sicurezza: i banchi saranno tenuti a rispettare le regole anti contagio previste per il periodo di allestimento della manifestazione e, ovviamente quelle solite legate alla circolazione stradale e pedonale di tutta l’area.

“L’occasione per vivere la Pineta – conclude l’assessore Meciani – in un modo diverso dal consueto, per valorizzare il parco e le sue attrazioni”.