I precari di Sea: “Ci sono 41 lavoratori che attendono un’assunzione”

“Nessuna garanzia per il nostro futuro lavorativo”. I precari di Sea tornano all’attacco.

“L’incontro avvenuto in prefettura – spiegano i lavoratori – avrebbe potuto avere sicuramente dei risvolti positivi se i sindacati per una volta uniti avessero aperto un tavolo di trattative senza impuntarsi sulla richiesta di far partire i lavoratori distaccati Sea da Viareggio”.

“Ad oggi – precisano – ci sono 41 persone, 41 famiglie, che attendono un’assunzione e che sono riconosciute da una graduatoria ufficiale in Sea Ambiente, nata per i territori di Viareggio e Camaiore, graduatoria ferma dal 2019. L’assurdità resta nel fatto che nonostante i 19 dipendenti Sea distaccati in Ersu vengano impiegati nel territorio attualmente gestito da Ersu a Camaiore, nel caso in cui Sea avesse bisogno di un incremento di personale dovuto all’imminente apertura della stagione estiva, richiamerebbe il personale ceduto”.

“Pare ovvio – concludono – che i precari di Sea non abbiano alcuna possibilità di essere assunti nemmeno stagionalmente, invece Ersu continuerebbe a convocare personale facendo riferimento alla propria graduatoria andando a sostituire i dipendenti in prestito da Sea. Poiché all’ultimo incontro avvenuto in prefettura il presidente di Reti Ambiente ha dichiarato che entro giugno verrà concretizzata la fusione tra Sea ed Ersu creando una nuova società, noi precari siamo a chiedere che venga data alla graduatoria Sea ufficialità ed un piano di assunzioni stagionali e indeterminate sui territori Viareggio e Camaiore”.