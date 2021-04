Mobilità sostenibile, 150 mila euro per le piste ciclabili di Viareggio e Torre del Lago

Un finanziamento da 150 mila euro per le piste ciclabili di Viareggio e Torre del Lago. E’ questa la modifica al cronoprogramma che la giunta Del Ghingaro ha approvato con un atto che rimodula gli interventi di Mover sul 2021 dando priorità, oltre che ad asfalti e marciapiedi agli spostamenti sulle due ruote.

“Abbiamo approvato la modifica al cronoprogramma per l’anno 2021 – commenta l’assessore Federico Pierucci – e inserito uno stanziamento da destinare alle ciclabili. Fondi che serviranno in primo luogo per progettare il Piano della mobilità dolce del Comune e dare quindi attuazione alla previsione del regolamento urbanistico, ma anche per la realizzazione dei tratti di collegamento tra la Marina di Levante e la Passeggiata, e tra il viale Kennedy e il viale Europa a Torre del Lago, interamente su sede stradale esistente. Un lavoro importante che consentirà ai cittadini e ai turisti di raggiungere le marine in bicicletta dai centri abitati in assoluta sicurezza e un servizio ulteriore per i locali e gli stabilimenti balneari”.

Gli altri fondi sono così distribuiti: 550mila euro per la sistemazione dei marciapiedi, 500mila euro per l’asfalto, 350mila euro per le varie segnalazioni su interventi puntuali, 250mila euro per la segnaletica, 30mila per gli interventi sul verde relativi alla sicurezza stradale.