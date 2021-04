Il 25 aprile a Viareggio: un fiore nelle strade dedicate ad antifascisti, partigiani e vittime

Un fiore sotto le targhe delle strade di Viareggio dedicate ad antifascisti, partigiani e vittime delle stragi nazifasciste. Anche la sezione Anpi di Viareggio aderisce all’iniziativa nazionale in programma il 25 aprile.

“In questo modo – spiegano – il 25 aprile il paese si ritroverà riunito intorno a quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia. Un fiore che diverrà una luce accesa sul sacrificio di tante donne e donne da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione”.

“Invitiamo – proseguono – quanti aderiranno a questa iniziativa a postare sulla pagina Facebook della sezione di Viareggio dell’Anpi una foto dell’omaggio, o in alternativa inviarcela tramite e-mail o whatsapp. Inoltre, per la miglior riuscita dell’iniziativa vi chiediamo, se possibile, di comunicarci prima del 25 aprile la via e il luogo scelti”.