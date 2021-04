Il dono di Soroptimist International d’Italia Club: due panchine in via Ponchielli, la strada simbolo della strage di Viareggio

Due panchine, collocate in via Ponchielli a Viareggio, la strada simbolo della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Il dono da parte di Soroptimist International d’Italia Club Viareggio, che in passato ha dato forma al progetto Binario 10 coinvolgendo street-artist nella creazione di meravigliosi murales che hanno catturato l’attenzione dei media e hanno proiettato un messaggio di memoria in tutto il mondo.

“Il nostro club Soroptimist Viareggio Versilia – commenta la presidente Brunella Dinelli – oltre a una mobilitazione immediata nel 2009 poco dopo la tragedia, ha promosso negli anni iniziative a favore delle famiglie colpite e finalizzate anche alla rinascita del quartiere attorno a via Ponchielli. Con queste panchine il club vuole dimostrare ancora attenzione per la zona, per renderla più vivibile e accogliente. E’ il primo tassello di una riqualificazione: la prossima presidente che da ottobre entrerà in carica proseguirà infatti nell’acquisto di altre panchine. Ci sta a cuore questa zona e abbiamo infatti in programma di proseguire nel prossimo futuro l’esperienza dei murales per una sempre più ricca galleria d’arte all’aria aperta, simbolo di rinascita della città”