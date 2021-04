Si fa il mercato del Primo maggio a Querceta: soddisfazione dal Cna

La possibilità di svolgere il mercato del Primo maggio a Querceta è salutata con soddisfazione dalla Cna di Lucca. L’associazione ne aveva fatto formale richiesta all’amministrazione nei giorni scorsi a seguito di una consultazione fra gli operatori del settore.

“Avevamo raccolto le richiesta dei colleghi – hanno spiegato Cristina Lorenzini e Antonella Biagi della Cna – da cui è emersa con chiarezza la necessità di tenere il mercato nel giorno festivo, in modo da poter recuperare, almeno in parte, un po’ dei ricavi persi in questo duro periodo”.

L’anticipo del mercato al venerdi non avrebbe avuto lo stesso valore, visto che nello stesso giorno la maggioranza degli operatori è già impegnata in altre piazze e non sarebbe potuta essere presente.

“Sono veramente tante le giornate già perse a causa della pandemia – dicono le rappresentanti dell’associazione – per cui la ormai prossima festività sarà fondamentale per le imprese del settore. I ristori non sono stati adeguati alla mancanza di ricavi e molte attività non vi hanno neppure potuto accedere perché non previste dal decreto. Da parte nostra vogliamo ringraziare la vice sindaco Valentina Salvatori ed il funzionario responsabile Andrea Tenerini per avere tenuto presente le necessità di questo comparto ed avere permesso lo svolgimento del mercato”.