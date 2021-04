Covid, zero casi a Pietrasanta. Il sindaco: “Un primo segnale, ma con ritorno in zona gialla raccomando ancora prudenza e resposabilità”

Covid, zero casi a Pietrasanta. Il sindaco: “Un primo segnale, ma con ritorno in zona gialla raccomando ancora prudenza e resposabilià”.

“Dopo molte settimane – afferma Alberto Giovannetti – nella nostra città non si sono registrati casi di positività. E’ un primo segnale che ci dà speranza. Nonostante la durissima terza ondata che ha investito anche la Versilia, a Pietrasanta il tasso di contagio è sempre rimasto sotto controllo. Un risultato che è merito del rispetto dei cittadini delle regole e dei controlli, che grazie al coordinamento con tutte le forze dell’ordine, sono stati costanti su tutto il territorio e al. Il ritorno della Toscana in zona gialla sia ora motivo di felicità ma deve essere anche accolto con prudenza e responsabilità”

“Tutti noi – conclude – confidiamo nella campagna di vaccinazione per tornare, quanto prima, ad una vita normale, a poter andare a cena senza cronometro, ad incontrare amici e parenti liberamente, a fare sport ed andare in palestra. L’arrivo della bella stagione ci viene in soccorso ma raccomando ancora prudenza”.