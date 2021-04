Fondazione Vittorio Veneto, focus su due progetti per Forte dei Marmi

Ad un mese dall’avvenuto rinnovo delle cariche istituzionali, il consiglio della Fondazione Vittorio Veneto di Forte dei Marmi torna a riunirsi. L’argomento prioritario posto all’ordine del giorno sono le iniziative strategiche su cui da subito il nuovo consiglio comincerà ad operare.

In questo contesto, spiega Paolo Lazzeri, presidente della fondazione, sarà ampiamente esaminata la possibilità di cogliere un primo obbiettivo legato alla rivisitazione e al recupero dell’area dell’ex Supercinema. Questo spazio potrebbe essere utilizzato per assolvere a innumerevoli funzioni di socialità e tempo libero, nonché finalità culturali e luogo di incontri artistici. La sua particolare ubicazione nel punto vitale nel cuore del centro cittadino e il collegamento tra le Vie Spinetti e Via IV Novembre potranno restituire alla cittadinanza un nuovo luogo di aggregazione.

Un altro punto, non secondo certamente per importanza, sarà quello di stabilire l’operatività sull’altro intervento riguardante l’immobile acquistato dalle suore Canossiane, posto a Vittoria Apuana. L‘idea iniziale che ha spinto la Fondazione ad acquistarlo è stata quella di destinarlo a polo sociale e di aggregazione, come previsto dai soci fondatori nello statuto.

Per arrivare a concludere questi due importanti interventi la fondazione lavorerà in sinergia e in collaborazione con l’ente comunale, insieme al quale troverà le formule per una pronta e adeguata risposta ai temi proposti.