Cava Fornace, il Comune di Pietrasanta farà ricorso contro la Regione Toscana

Il Comune di Pietrasanta farà ricorso contro la Regione Toscana. La giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti ha infatti dato mandato al legale di procedere nei confronti dell’ente regionale dopo che questo lo scorso 18 marzo aveva rigettato la richiesta di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale per la Cava di Fornace. La richiesta era stata avanzata formalmente dal Comune di Pietrasanta lo scorso 16 giugno 2020.

“Manteniamo fede agli impegni con i cittadini. Su Cava Fornace vogliamo chiarezza e trasparenza – spiega Elisa Bartoli, vice sindaca e assessora all’ambiente –. La risposta con cui la Regione Toscana ha liquidato la nostra legittima ed ampiamente motivata richiesta di revisione dell’Aia non può trovarci d’accordo. Con poche righe la Regione Toscana, competente in materia, ci ha sostanzialmente detto che non ci sono elementi in grado di motivare una revisione dell’Aia. Dalla Regione Toscana ci aspettiamo, a questo punto, ben più di tre righe”.

“La giunta ha deliberato di promuovere un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale la Regione Toscana ha rigetto al nostra richiesta – spiega ancora la Bartoli -. Da questa vicenda traiamo delle conclusioni: l’assenza di volontà dell’amministrazione regionale di tranquillizzare i cittadini che giustamente e legittimamente, chiedono rassicurazioni sullo stato della discarica insieme alla necessità di allungare ad oltranza ogni decisione sul futuro di questo sito. Dopo una consultazione con il segretario comunale e i legali abbiamo ravvisato gli estremi per ricorrere al Tar. Confidiamo nel fatto che la magistratura accolga il nostro ricorso che costringerebbe la Regione Toscana a rispondere alla nostra richiesta in modo tecnico, esaustivo e finalmente completo. Vogliamo solo trasparenza”.