Il comitato Versilia per l’ematologia dona un ecografo al reparto dell’ospedale

In un momento in cui la pandemia da Covid condiziona ancora fortemente l’attività ospedaliera, su indicazione del comitato scientifico, il consiglio direttivo del Comitato Versilia per l’ematologia Odv ha deliberato l’acquisto di un ecografo portatile, da donare, a uso esclusivo, alla struttura di ematologia dell’ospedale Versilia.

La consegna ufficiale del macchinario è avvenuta oggi (27 aprile) nella sala d’attesa dell’ematologia al secondo piano dell’ospedale alla presenza, tra gli altri, del direttore sanitario della struttura, Giacomo Corsini, del direttore della medicina, Plinio Fabiani insieme a Daniele Taccola (componente anche del comitato scientifico), del responsabile della struttura di ematologia, Alessandro Stefanelli e Chiara Francesconi per il dipartimento infermieristico.

In collegamento video anche il direttore dell’area di Oncoematologia di tutta l’Asl Toscana nord ovest, Enrico Capochiani, che ha evidenziato la rilevanza di questa donazione e dell’attività del comitato Versilia per l’ematologia, anche nell’ambito della sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza sul ruolo importante di questa branca specialistica.

Per il Comitato ha partecipato la presidente Maria Grazia Cicardi, insieme ad altre componenti del direttivo: “Abbiamo deciso di investire in questo impegnativo progetto – ha detto la presidente Cicardi – perché lo riteniamo di grande importanza per il personale medico e per i fruitori del reparto e sentiamo di poter, in questo modo, svolgere una significativa azione di sostegno e supporto ai pazienti ricoverati e in visita, nell’ambito delle nostre finalità statutarie”.

“Ringraziamo quindi – continua – le persone che già hanno contribuito generosamente con donazioni per sostenere questo impegnativo acquisto e comunichiamo che, compatibilmente con le limitazioni che saranno in atto, continueranno nei prossimi mesi le azioni e gli eventi di raccolta fondi, finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo. Le nostre volontarie, tra l’altro, sono pronte a riprendere continuativamente il loro posto al bancone del reparto, appena terminerà l’emergenza”.

“Grazie al Comitato Versilia per l’ematologia – ha sottolineato il direttore del presidio Corsini – anche a nome della direzione aziendale, non solo per questo ecografo che aumenta le nostre capacità diagnostiche e di presa in carico dei pazienti ma anche per il supporto quotidiano alle nostre attività che rende queste volontarie ormai parte della nostra famiglia. Approfitto della presenza alla consegna ufficiale del macchinario di molti operatori per ringraziare tutto il personale dell’ospedale che sta compiendo un grande sforzo in questo periodo di emergenza Covid”.

“Questa donazione – ha aggiunto il responsabile del reparto Stefanelli – va nel solco della collaborazione esistente con il comitato. Questo macchinario all’avanguardia ci consentirà di lavorare con una sempre maggiore autonomia e ci darà la possibilità di crescere tutti dal punto di vista professionale”.

Daniele Taccola ha spiegato le caratteristiche tecniche del nuovo ecografo e ha fatto presente che disporre di un ecografo interamente dedicato alla degenza e al day hospital ematologici garantisce al paziente onco-ematologico immunodepresso di limitare gli spostamenti in ambulatori diversi o in altri reparti, riducendo così il rischio di contagi infettivi.

L’ecografo riveste inoltre un ruolo fondamentale per attività mediche come lo studio ecografico di organi per la diagnosi e follow up di malattie linfoproliferative o mieloproliferative, di complicanze infettive o iatrogene da chemioterapia, di versamenti pleurici e per l’attività di visita ematologica ambulatoriale. È inoltre indispensabile per attività infermieristiche come il posizionamento di linee centrali venose, quali Picc, mid-line, o di cateteri.