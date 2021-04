Pd Versilia, prorogato fino al 30 aprile il termine per il tesseramento

“La pandemia, purtroppo, ha rallentato e sconvolto le nostre vite e la nostra quotidianità. Ha colpito duramente anche l’attività sociale e politica a tutti i livelli in questi mesi, ma non ci ha fermato; e attraverso nuovi canali abbiamo proseguito le nostre attività sul territorio”. Lo afferma il Partito Democratico della Versilia spostando i termini ultimi per le iscrizioni al tesseramento fino al 30 aprile.

Chi deve ancora rinnovare la tessera o vuole iscriversi per la prima volta al Pd, si può rivolgere ai segretari di circolo o delle unioni comunali del proprio territorio; si possono utilizzare i canali social del Partito Democratico Versilia o delle Unioni Comunali; ci si può rivolgere tramite mail a pdversiliacomunicazione@gmail.com.

“Nel rispetto delle normative anti-Covid – conclude la nota – e per venire incontro alle situazioni di difficoltà, è sufficiente fare richiesta di iscrizione e ricevere la conferma per risultare tra gli iscritti. Seguirà in seguito, situazione epidemiologica permettendo, la consegna e il pagamento della tessera. La forza del Partito Democratico è il suo radicamento sul territorio”.