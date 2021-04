Riapre al pubblico il museo storico di Sant’Anna di Stazzema

Il Museo storico di Sant’Anna di Stazzema riapre al pubblico venerdì (30 aprile). Nei mesi di aprile e maggio il museo osserverà il seguente orario: Giovedì dalle 9 alle 18; venerdì dalle 9 alle 18; sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 10,30 alle 18,30. Ingressi solo su prenotazione da effettuarsi 24 ore prima.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto del 22 aprile 2021 numero 52 e nel decreto del 2 marzo 2021, il sabato, la domenica ed i festivi, il museo può essere visitato solamente previa prenotazione obbligatoria, che dovrà avvenire con un giorno di anticipo (24 ore). Le prenotazioni per la visita effettuate in altro modo o attraverso altri contatti non saranno ritenute valide.

La visita al museo avrà una durata di 20 minuti. All’interno del museo potranno trovarsi contemporaneamente un massimo di 6 persone. Per tutta la durata della visita è obbligatorio indossare la mascherina, correttamente posizionata da coprire naso e bocca.

Per maggiori informazioni 0584.772025 – santannamuseo@comune.stazzema.lu.it.