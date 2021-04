Seravezza, al via gli incontri ‘al bar’ con la candidata sindaca Valentina Salvatori

Zona gialla, caffè aperti e scatta immediatamente l’iniziativa della candidata sindaca Valentina Salvatori che lancia un calendario di incontri a tu per tu con i suoi concittadini.

“Prendiamo un caffè e confrontiamoci – propone Valentina Salvatori rivolgendosi direttamente a tutti gli abitanti delle diverse aree del comune – ovviamente all’aperto e nel massimo rispetto delle prescrizioni, sarò ogni settimana seduta al tavolo di un bar pronta ad incontrare cittadine e cittadini per uno scambio di idee sulle esigenze, sulle potenzialità e le prospettive del nostro territorio e della nostra comunità”.

L’occasione si lega non solo all’idea di partecipazione che sta alla base del percorso intrapreso già da settimane sul web dal gruppo Creare Futuro che accompagna Valentina Salvatori nella costruzione del suo progetto, ma anche alla voglia di ripartire che coinvolge in queste ore tante attività del territorio.

“Molte attività si sono preparate ad affrontare al meglio questo momento chiedendo la disponibilità di spazi pubblici, laddove necessario, e curandone l’allestimento – spiega la candidata Sindaca – sono e siamo da sempre al loro fianco e anche per questo abbiamo ideato l’iniziativa del caffè con la candidata, speriamo che il meteo sia dalla loro e dalla nostra parte. Via via daremo un appuntamento ad un diverso locale del territorio, dove potremo prendere insieme un caffè all’aperto e confrontarci”.

Sui social seguendo l’hashtag #uncaffèconValentinaSalvatori e la sua pagina facebook potrete trovare aggiornato di volta in volta il calendario completo.