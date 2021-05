Sosta a disco orario, la Municipale di Seravezza intensifica i controlli

La polizia municipale di Seravezza intensifica i controlli sul rispetto del disco orario nel centro di Querceta

Il comando della polizia municipale di Seravezza ricorda agli automobilisti che nel centro di Querceta sono state recentemente introdotte alcune variazioni alle modalità di parcheggio.

In particolare, la sosta con disco orario già in vigore nelle piazze Matteotti e Pellegrini è stata estesa anche al lato mare di via Don Minzoni e al lato monte di via Rosselli, nei rispettivi tratti compresi fra le due piazze e via Federigi.

Con le riaperture delle attività commerciali e dei pubblici esercizi e il consolidamento della zona gialla il comando della Municipale sta intensificando i controlli sul rispetto delle norme che regolano la sosta.