Massarosa Tricolore, nasce la nuova associazione politica di orientamento sovranista e identitario

Nasce ufficialmente Massarosa Tricolore, la nuova associazione politico-culturale di orientamento sovranista ed identitario, con l’ obbiettivo di essere una voce nuova, dinamica e propositiva sul territorio comunale per tutte le persone che si riconoscono all’interno dell’area sovranista.

“Il progetto di Massarosa Tricolore – afferma il movimento – nasce dall’esigenza di creare un laboratorio dove si possa parlare di politica, cultura, sport e associazionismo, elaborare attività e programmi, nel segno di un’apertura al confronto e al dialogo con le forze in campo, senza mai perdere i riferimenti ideologici dell’area sovranista ed identitaria. Troppo spesso abbiamo assistito, tanto a livello locale quanto a livello nazionale, all’egemonizzazione da parte della sinistra di molte tematiche che oggi sono diventate un tabù per l’area politica non progressista. Massarosa Tricolore vuole essere anche un punto di rottura contro il pensiero unico dominante”

Massarosa Tricolore nelle prossime settimane inizierà la sua campagna informativa all’interno del comune. Cultura, politica e identità massarosese al centro delle tematiche che verranno portate avanti dall’associazione.

“In un comune che troppo spesso sembra dedicarsi alla politica solo nelle vicinanze dei turni elettorali –conclude il neo nato movimento – Massarosa Tricolore vuole rappresentare una novità rispetto allo status quo, nella convinzione che un’azione politica feconda si costruisca giorno per giorno, con idee, dedizione, volontà e spirito di sacrificio. Partendo dal basso, dai paesi e dalle piazze, per raccogliere le istanze della popolazione e riavvicinare la comunità massarosese ad una partecipazione attiva alla vita politica e civile del territorio”.