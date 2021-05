Viareggio, scomparso Augusto Fiorini

E’ lutto a Viareggio per la scomparsa di Augusto Fiorini. Ex vice coordinatore di Fdi, presidente di Vox Italia Viareggio, aveva fatto del suo impegno per la città la sua ragione di vivere. La notizia della sua scomparsa si è presto diffusa provocando dolore e numerose attestazioni di vicinanza alla famiglia.

“Le più sentite condoglianze alla famiglia, per l’improvvisa scomparsa di Augusto Fiorini – scrivono la sezione e il gruppo consiliare della Lega di Viareggio -. La sezione della Lega di Viareggio intende esprimere la propria vicinanza alla moglie, ai figli, al fratello Francesco e alla famiglia tutta, per questo grave lutto. Lo ricorderemo per la correttezza morale e l’impegno che ha caratterizzato la sua attività. Che la terra gli sia lieve”.