La prima filiera dell’eucalipto biologico ed eco sostenibile nasce sulle sponde del Massaciuccoli

Nasce sulle sponde del Lago di Massaciuccoli che ispirò Giacomo Puccini, nella Versilia capitale dei fiori, la prima filiera italiana dell’eucalipto biologico ed eco-sostenibile.

“Coltivazione e trasformazione bio, ricerca e tecnologie all’avanguardia si fondono insieme per dare vita ai prodotti interamente realizzati in Toscana con il marchio Oligea che valorizzano la duttilità delle tante proprietà dell’eucalipto usate sin dall’antichità”. A dirlo è Coldiretti Lucca secondo cui pandemia ha accelerato la svolta green nei comportamenti dei consumatori toscani con l’aumento dei consumi bio del + 1,7%.

“Oltre un abitante su quattro acquista più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a prima del Covid. – commenta Andrea Elmi, residente Coldiretti Lucca – L’aumento dei consumi biologici e degli operatori è un chiaro segnale di quanto sia gli agricoltori che i consumatori credano fortemente nel valore aggiunto dell’agricoltura sostenibile a 360 gradi. La pandemia ha sicuramente determinato un cambio radicale nel modo di concepire l’alimentazione e lo stile di vita spingendo sempre più consumatori verso prodotti naturali, sostenibili, tracciati, sicuri ed etici. Lo sconvolgimento pandemico ha inoltre costretto molte imprese agricole a rafforzare la necessità di fare rete dando vita a nuove interessante filiere e ad introdurre produzioni e prodotti di grande valore e qualità in un sistema di vendita molto più ampio. Questi mesi hanno generato una domanda molto forte di prodotti di filiera biologici e bio-riferiti. La Versil Green è tra le realtà del nostro territorio che hanno saputo farlo bene”.

Sono una decina le aziende tra agricole ed artigianali coinvolte lungo la filiera dal progetto lanciato nel 2017 dalla Versil Green di Massarosa che nel frattempo ha più che raddoppiato superfici coltivate passando da 3 mila metri quadrati a 16 mila metri quadrati tutti certificati biologici. L’eucalipto è l’ingrediente principale per creme per viso e corpo, gel e spray igienizzanti, olii essenziali, saponi, detergenti per la casa ma anche birre aromatizzate e caramelle d’orzo fatte a mano nei pentoli di rame. Tra i prodotti più ricercati ci sono sicuramente la linea di gel igienizzanti. L’eucalipto è infatti considerato sin dall’antichità un efficace igienizzante naturale, con proprietà balsamiche, lenitive, rinfrescanti e deodoranti; oggi queste caratteristiche sono state convalidate da studi scientifici.

“La nostra azienda – spiega Elena Giannini, imprenditrice agricola – ha saputo riadattarsi ed in un certo senso anche essere lungimirante rispetto a quello che sono le nuove dinamiche dei consumi e dei bisogni. L’eucalipto appartiene alla storia della mia famiglia ed è sempre stato al centro della nostra attività agricola. Con Oligea abbiamo semplicemente valorizzato tutti i benefici di questa pianta straordinaria che è tornata ad essere coltivata ed utilizzata in molti settori. C’è stata una riscoperta degli applicativi di questa pianta straordinaria. La nostra filosofia è quella della green econom​y e della filiera corta: della pianta non si butta via niente ed ogni singola parte viene valorizzata e trasformata, direttamente nel territorio di origine”.