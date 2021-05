Club Nautico Versilia, weekend con la consegna delle borse di studio e la Coppa Carnevale

Per il Club Nautico Versilia, quello che sta per iniziare sarà un weekend denso di avvenimenti importanti: venerdì 14 maggio, alle 10, alla sede dell’Istituto tecnico nautico Artiglio di Viareggio saranno consegnate le borse di studio Maurizio e Bertani Benetti mentre sabato 15 e domenica 16 nelle acque antistanti il porto viareggino si svolgerà la XLVI Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio che aprirà ufficialmente la stagione agonistica d’Altura 2021 del Club Nautico Versilia.

Dopo aver dovuto annullare la cerimonia di consegna prevista lo scorso anno in pieno lockdown, il Club Nautico Versilia, considerando il perdurare dell’emergenza sanitaria, aveva deciso nei giorni scorsi di consegnare le Borse di studio Maurizio e Bertani Benetti relative all’edizione 2019 direttamente alla dirigente scolastica dell’Itn Artiglio di Viareggio, senza la tradizionale cerimonia nelle sale del sodalizio viareggino alla presenza delle numerose autorità e dei tanti ragazzi e ragazze del Nautico che avevano animato le due passate edizioni.

Venerdì, presso la sede delll’Itn sarà quindi la Dd Nadia Lombardi a consegnare ai vincitori le borse di studio fortemente volute dal presidente del Cnv, Roberto Brunetti, per ricordare non solo due figure storiche della cantieristica viareggina ma anche due grandi amici.

Le Borse di studio, rivolte a tutte le classi e a tutti gli indirizzi dell’Istituto tecnico Nautico Artiglio, sono organizzate in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio. Il Comitato tecnico-scientifico, riunitosi lo scorso 22 maggio 2019 nella sede del Club Nautico Versilia, aveva decretato i vincitori della terza edizione: per il Triennio si sono distinti Francesco Masini per le Terze, Alessio Baldini per le Quarte (già vincitore nel 2018 per le Terze) e Lorenzo Barsottelli per le Quinte mentre per il Biennio hanno vinto gli studenti delle classi II A, I B, II B, IA e IC.

L’iniziativa che si propone fra l’altro di incentivare il profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la scuola e il contesto territoriale e di ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Cnv, rimane temporaneamente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria ma sarà ripresa appena le condizioni lo permetteranno.

Sabato 15 e domenica 16, invece, nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla situazione epidemiologica, le imbarcazioni Orc International, Orc Club, Gran Crociera e Irc saranno grandi protagoniste della XLVI Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera, organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio e il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Questa edizione ha un’importanza ancora maggiore in quanto la Coppa Carnevale 2021 è stata classificata Regata Nazionale (e pertanto consentita dalle normative vigenti) valida quale prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura. La manifestazione sarà anche valida per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.

Conclusi il perfezionamento delle iscrizioni e i controlli di stazza previsti per venerdì, sabato mattina, dopo il briefing (ore 9, presso il Cnv Versilia, se consentito dalle norme anticovid in vigore), prenderanno il via (alle 11 Regata/e di qualificazione e a seguire partenza Gran Crociera) le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente (partenza ore 10 Regata/e di qualificazione e a seguire partenza Gran Crociera). Sono previste cinque regate su percorso bolina-poppa e non se ne potranno svolgere più di tre al giorno (previsto uno scarto dopo la quarta disputata).

La qualificazione al Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura sarà conseguita con almeno due regate valide disputate. Sabato pomeriggio, al termine delle regate e se consentita dalle norme anti Covid 19, ci sarà la tradizionale spaghettata per gli equipaggi mentre la premiazione conclusiva si svolgerà domenica alle 18 al Club Nautico Versilia.

Tutte le attività si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla Fiv, alle quali i partecipanti dovranno attenersi. Il bando della 46esima Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio è scaricabile dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia, mentre le Istruzioni di Regata saranno pubblicate anche sulla notice board dell’App My Federvela dalle 17.30 di venerdì 14 maggio.