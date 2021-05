Innovazione della nautica, ecco il workshop

Opportunità di miglioramento delle competenze di impresa rispetto al mercato, formazione per l’adozione di nuove tecnologie e per la digitalizzazione per le imprese della nautica in Toscana e non solo, grazie a cinque workshop on line gratuiti, organizzati da Navigo, società di innovazione e sviluppo della nautica insieme alla Camera di Commercio di Lucca.

L’innovazione rappresenta un elemento fondamentale per la crescita delle imprese e decisivo ai fini del successo e della sostenibilità del vantaggio competitivo. Il percorso – rivolto in particolare alle piccole e medie imprese della filiera nautica -, si focalizza su metodologie, tecniche e strumenti di gestione ben delineati che possano essere utili a saper promuovere e gestire l’innovazione.

Il programma degli workshop si sviluppa tra maggio e novembre con approfondimenti su tematiche legate alla definizione delle strategie tecnologiche, l’individuazione delle fonti interne ed esterne di nuove idee, l’ottimizzazione della composizione del portafoglio progetti, l’organizzazione efficace del processo sviluppo nuovi prodotti, il design thinking e la comprensione dei bisogni dei clienti, la protezione del valore creato dall’innovazione, la tecnologia Industry 4.0 (come IoT, Robotica, intelligenza artificiale)

Già fissate le date e gli argomenti dei cinque workshop: 18/19 maggio (Supply chain digital management), 14/15 giugno (Yachting in cloud and Iot), 7/8 settembre (Yachting, Materiali innovativi e additive manufacturing), 14/15 ottobre (Cyber security nella nautica) e 10/11 novembre (gestione cantiere con strumenti digitali)

Con il pacchetto di workshop, le imprese vengono affiancate nella pianificazione di processi interni innovativi e nella crescita imprenditoriale e messe in grado di operare con rapidità ed efficacia rispetto ai nuovi scenari di mercato con strumenti tecnologicamente nuovi e agili.

Si parte dunque il 18 maggio, con il workshop Supply chain digital management dedicato alla conoscenza di soluzioni digitali per la gestione dei rapporti cantiere/azienda/fornitori e l’utilizzo di tecnologie cloud e IoT per il monitoraggio sistema barca/impianto di produzione finalizzate alla gestione della manutenzione e alla reportistica automatizzata

Per avere maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi via mail a: marketing@navigotoscana.it oppure iscriversi direttamente dal sito della Camera di Commercio di Lucca (clicca qui).