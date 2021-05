Mappare l’accessibilità, l’applicazione di Luccasenzabarriere approda a Camaiore

Continua a crescere Senzabarriere.app. Il progetto, creato dall’associazione Luccasenzabarriere, punta a mappare l’accessibilità dei territori per dare notizie aggiornate a cittadini e a visitatori, a partire dai disabili, approda a Camaiore.

Qui, da lunedì (17 maggio), prenderà il via la mappatura del territorio alla scoperta dei luoghi accessibili a tutti. Oggi (14 maggio) l’assessore al turismo e commercio Gabriele Baldaccini, l’assessora al sociale Anna Graziani, il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua e la testimonial dell’applicazione Ilaria Della Bidia sono entrati nel dettaglio del progetto.

“La misura di civiltà delle città si misura – dichiara l’assessora Anna Graziani -anche in base alla accessibilità dei servizi e delle strutture. Camaiore desidera far parte di questa rete che vede e provvede alle esigenze del mondo della disabilità, un dovere per chi amministra, un diritto per chi deve accedere”.

Senzabarriere.app inizierà il suo cammino a Camaiore dal centro del comune. Gli studenti delle scuole superiori, impegnati nel percorso di alternanza scuola lavoro, saranno accompagnati dal presidente Passalacqua nella ricognizione del territorio: negozi, monumenti, luoghi d’interesse, ma anche uffici comunali, bar, ristoranti. Ogni struttura sarà valutata attentamente e registrata sull’app, compatibile per iOS e Android, con tutte le indicazioni di accessibilità: dalla grandezza delle porte e degli ingressi alla presenza di bagni adeguati; dalla presenza di rampe o ascensori fino alla possibilità di poter accedere con facilità ai servizi per neonati e bambini e a menù specifici per celiaci.

Per ogni scheda sarà registrata la presenza o meno di barriere architettoniche e, più in generale, la presenza di ostacoli che possano rendere inaccessibile il luogo ai disabili. Ma non solo: anche i neogenitori potranno trovare informazioni utili per i loro spostamenti, come la presenza all’interno dei ristoranti di spazi dedicati ai più piccoli o di fasciatoi, mentre le persone che hanno particolari allergie o intolleranze potranno conoscere le proposte culinarie adatte a loro con un semplice click. È sufficiente scaricare la app, infatti, e spuntare le proprie necessità: si avrà quindi una mappa aggiornata dei luoghi accessibili, per poter vivere con semplicità e in sicurezza il territorio.

Il progetto dell’applicazione è finanziato dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca e dall’Ortopedia Michelotti.