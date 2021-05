Pietrasanta, revocato l’incarico al vicesindaco Elisa Bartoli

Terremoto nella giunta di Pietrasanta. Il sindaco revoca mandato ad Elisa Bartoli: “E’ venuto meno – dice – il rapporto di fiducia”.

“Ho revocato il mandato da vice sindaco e le deleghe di assessore (sociale, casa, ambiente, pari opportunità, demanio e protezione civile) ad Elisa Bartoli. Ringrazio Elisa per il lavoro e per l’impegno svolto al servizio della comunità. Chiederò all’alleato Lega di indicare un nome in sostituzione della Bartoli”: ha spiegato il sindaco, Alberto Stefano Giovanetti in merito alla revoca con effetto immediato del mandato e delle deleghe ad Elisa Bartoli.

Nel decreto di revoca il sindaco chiarisce le motivazioni: “Considerate le recenti strategie ed interventi attuate dal vice sindaco Elisa Bartoli hanno prodotto avversi risultati, e che in alcuni casi le scelte effettuate dalla medesima non hanno coinvolto a sufficienza la giunta comunale, e che nell’ultima giunta comunale ha tenuto un atteggiamento non confacente alla linea politica della giunta stessa. Dato atto che ciò ha determinato il venir meno del rapporto di fiducia e di collaborazione, che è alla base della nomina e quindi, sono venute meno le condizioni per la permanenza della stessa, nella carica e nelle sue funzioni. Il provvedimento – si legge nel decreto – non implica qualsivoglia genere di valutazioni afferenti a qualità personali e/o professionali del vice sindaco revocato, qualità ben note e qui pienamente confermate, ne è da intendersi sanzionatorio ma, piuttosto, meramente finalizzato a salvaguardare la serena, proficua ed efficiente prosecuzione del mandato amministrativo che tende a tutelare l’interesse della collettività rappresentata per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento”.