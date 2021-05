Versiliana, Marcello Lippi ospite d’onore del ‘Caffè di Primavera’

Si parlerà di calcio a tutto tondo nel secondo incontro dell’edizione primaverile del Caffè de La Versiliana in programma venerdì (21 maggio) alle 18, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta.

Sul palco del nuovo Teatro comunale di Pietrasanta, scelto dalla Fondazione Versiliana come location per il nuovo ciclo di Incontri al Caffè dei Primavera sarà ospite d’onore Marcello Lippi, ex Ct della Nazionale italiana campione del mondo, intervistato da Claudio Sottili, per discutere dello sport più amato dagli italiani insieme a tanti altri protagonisti.

Con Marcello Lippi ci saranno infatti anche Nicola Legrottaglie, allenatore ed ex calciatore di importanti squadre tra cui la Juventus e della Nazionale; Massimiliano Maddaloni, ex calciatore ed allenatore oltre che socio del centro sportivo Marco Polo; Ciro Capuano, ex calciatore con oltre 300 presenze tra i professionisti ed oggi Direttore sportivo Sporting Pietrasanta 1909; Serafino Coluccini, personaggio iconico del calcio a Pietrasanta, legato ad alcune delle pagine più belle dello sport della città, ed oggi presidente “Sporting Pietrasanta 1909” che vuole rilanciare il calcio anche a livello giovanile a Pietrasanta e Filippo Grassia, giornalista Rai.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere i pronostici degli esperti sui match del prossimo campionato europeo che vedrà la Nazionale italiana in campo per la partita di inaugurazione il prossimo 11 giugno, ma al centro del dibattito ci sarà anche il futuro del calcio dopo due annate segnate dell’emergenza.

Marcello Lippi è legato all’ultima grande vittoria della nostra Nazionale: la Nazionale di Mancini ha recentemente eguagliato il record di partite senza sconfitte del Ct viareggino, sperando che questo sia di buon auspicio per il calcio italiano che ha bisogno di un successo di prestigio. Con gli Europei ci sarà il tanto atteso ritorno del pubblico negli stadi seppur con una capienza ridotta che fa ben sperare.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche di calcio dilettantistico e dei tanti progetti per il rilancio del calcio giovanile a Pietrasanta. Dopo lunga assenza anche il pubblico potrà finalmente tornare ad assistere dal vivo anche agli incontri firmati dalla Versiliana. Per accedere sarà necessario presentarsi in anticipo per le pratiche di registrazione. L’ingresso è libero.

Tutti gli incontri saranno inoltre trasmessi su Noi Tv il giovedì alle 21.30 ed in contemporanea sui canali social ( Facebook e Youtube) di Versiliana Festival e Comune di Pietrasanta.