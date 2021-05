I più bravi del Nautico di Viareggio premiati all’Accademia Navale di Livorno

Alessio Baldini e Samuele Pezzini sono i più bravi del Nautico e l’Accademia di Navale di Livorno li ha premiati.

I due ex studenti dell’Artiglio che si sono diplomati l’anno scorso con il massimo dei voti, nei giorni scorsi, sono stati convocati alla cerimonia di consegna dell’attestato di riconoscimento, “per l’impegno profuso negli studi e per gli eccellenti risultati ottenuti, agli studenti meritevoli diplomatisi presso gli istituti tecnici – trasporti e logistica” opzioni conduzione del mezzo navale Cmnb per l’anno scolastico 2019/2020.

La premiazione è stata organizzata dal Collegio nazionale Capitani che da sempre svolge un ruolo attivo e importante a sostegno del prestigio professionale dei soci e nella gestione dei corsi professionali di qualificazione, perfezionamento e specializzazione del settore mare.

“Questo premio è stato per me un riconoscimento simbolico di grande valore – commenta Alessio Baldini – ed è stato un onore riceverlo dal Cavaliere del Lavoro Piero Neri. Ho apprezzato sinceramente la volontà del collegio nazionale dei Capitani di Livorno di premiare con un attestato gli studenti che sono passati con cento e cento e lode. Credo che possa essere uno stimolo ulteriore per coloro che verranno per fare sempre meglio”.

“Naturalmente sono rimasto molto contento di essere stato premiato – dice Samuele Pezzini – e sono felice anche perché la premiazione mi ha fatto ricordare i 5 anni che ho trascorso a scuola e tutto ciò che ne ha fatto parte, inclusi anche tutti i sacrifici e l’impegno che ho messo negli anni per raggiungere il massimo dei voti. Adesso sto facendo un tirocinio in una agenzia doganale portuale di Viareggio“.

Alla cerimonia erano presenti il direttore marittimo della Toscana Gaetano Angora, il presidente nazionale del collegio Capitani Giovanni Lattich, il capo delegazione di Livorno Salvatore Vasta, Claudio Capuano AdSP Mts e l’assessore al porto di Livorno Barbara Bonciani. Gli studenti sono stati accompagnati dai professori Andrea Costantino, Michele Sena e Artura Fiesoli.