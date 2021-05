Il sindaco Alberto Coluccini annuncia i nomi di due nuovi assessori della sua giunta: Daniele Altemura e Ovidio Bigongiari. Lascia la squadra Elisabetta Puccinelli.

“Dopo un attento confronto con la maggioranza che mi sostiene abbiamo evidenziato la necessità di andare a potenziare alcune competenze all’interno della giunta, affidando anche deleghe che al momento ho ricoperto in prima persona – spiega il sindaco Alberto Coluccini – ho quindi scelto di inserire due figure a cui nei prossimi giorni affiderò deleghe specifiche per le quali hanno esperienze personali e professionali che possono rappresentare un valore aggiunto per il duro lavoro che ci aspetta”.

Foto 2 di 2



Ovidio Bigongiari, classe 1969, geometra libero professionista, di Quiesa, già consigliere nel collegio dei geometri della provincia di Lucca, impegnato nel volontariato: “Ringrazio sindaco e coalizione per la fiducia – le sue prime parole – da parte mia garantisco il massimo impegno per quello che dovrà essere fatto per il bene della comunità di Massarosa”.

Daniele Altemura, classe 1980, di Piano di Mommio, geometra, giovane ma con grande esperienza ed anche un passato da consigliere comunale e presidente del Centro commerciale naturale Buca delle Fate: “Un onore poter dare il mio contributo – il commento del neo assessore – pronto a lavorare per il bene di Massarosa e dei suoi cittadini”.

I due assessori già nelle prossime ore saranno in municipio per le formalità del caso e saranno a disposizione del Ssndaco Alberto Coluccini per iniziare da subito ad affrontare le varie questioni con i riconfermati assessori Franco Simonini, Michela Morgantini e Michela Dell’Innocenti. “Ringrazio Elisabetta Puccinelli che ci ha accompagnato in questi due anni e auguro davvero buon lavoro ai nuovi assessori – conclude il Sindaco Alberto Coluccini – adesso dobbiamo far cambiare davvero passo a Massarosa tornando a farla crescere, sono sicuro che Bigongiari e Altemura ci aiuteranno in questo percorso”.