Il Pd: “Il Comune di Viareggio non deve uscire dal Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli”

Il Partito Democratico di Viareggio considera importante la rappresentanza nell’Ente Parco, aspetto che ritiene cruciale per il territorio.

“Il tema della rappresentanza di Viareggio e di tutta la Versilia nei contesti regionali e nelle partite comprensoriali è una questione assolutamente fondata – afferma il Pd di Viareggio – su cui ci dobbiamo interrogare tutti, perché è un dato di fatto che il nostro territorio sconti da sempre una mancanza di rappresentanza. Un tema serio, quindi, da porre indipendentemente dalla presidenza del Parco e su cui ci dobbiamo impegnare in primis con il Partito Democratico che governa la Regione Toscana”.

Il Pd di Viareggio non ritiene però opportuno porre la possibilità di un’uscita del Comune dal parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, qualora Viareggio non venga adeguatamente rappresentata nella futura scelta del nuovo presidente.

“Non riteniamo auspicabile – aggiunge il partito – e neppure percorribile la scelta di una eventuale uscita del Comune di Viareggio dal Parco regionale, perché sarebbe un errore che porterebbe ricadute negative per il territorio, sotto diversi punti di vista, non solo quello della tutela ambientale ma anche e soprattutto per lo sviluppo economico e turistico della città. Una posizione, la nostra, che è in linea con le politiche ambientali della Regione e del Partito democratico Toscano. Riteniamo fondamentale che Viareggio stia nel parco adesso e ci rimanga in futuro, in coerenza con le scelte fatte sino ad oggi e con il percorso di valorizzazione del territorio che stiamo portando avanti, grazie ad importanti progetti messi in campo dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giorgio Del Ghingaro. Pensiamo ai numerosi progetti messi in campo per sviluppare la mobilità dolce in tutta la città, alla valorizzazione del patrimonio culturale immerso nel contesto della Villa Borbone e ai percorsi naturalistici che si snodano tra Viareggio, Torre del Lago e le marine. Uscire dal parco significherebbe andare nella direzione opposta rispetto all’impegno storico di questo comune sulle tematiche ambientali, che ci vede protagonisti anche con il progetto che riguarda la Lecciona. Per questo motivo, siamo contenti che intanto due donne viareggine siano all’interno del consiglio direttivo del Parco regionale: Francesca Ceccarini e Claudia Principe. Ci sembra già una buona garanzia di rappresentanza che può sicuramente trovare ulteriori spazi all’interno degli organi di governo e di controllo dell’ente. Crediamo che per diventare un punto di riferimento nei contesti decisionali più importanti per il futuro di Viareggio, sia utile costruire nuove relazioni anziché fare scelte che potrebbero portare il territorio verso un graduale isolamento”.