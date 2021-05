La fiera internazionale dei fuoristrada approda in Versilia

Una campagna di adesione e promozione rivolta alle strutture ricettive in vista della fiera internazionale duoristrada che si svolgerà in Versilia dal 15 al 17 ottobre: a lanciarla è la Federazione Italiana Fuoristrada, organizzatrice dell’evento in collaborazione con i Comuni di Viareggio e Massarosa e la partnership del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia.

“In un momento fondamentale per la ripartenza del turismo italiano – scrive la Fif – vogliamo offrire alle aziende locali la massima visibilità all’interno di questo grandissimo evento internazionale, in modo che possano beneficiare di ogni canale promozionale che attiveremo da ora a ottobre”.

Le strutture ricettive che aderiranno dovranno offrire ai visitatori della fiera un pacchetto o un servizio esclusivo, durante la settimana dell’evento; in cambio, saranno inserite, con livelli di visibilità differente a seconda della modalità di adesione prescelta, nell’articolato circuito di marketing che la Federazione lancerà a breve in tutta Europa”.

“Questo appuntamento – conclude Carlo Alberto Carrai, presidente del Consorzio di Promozione Turistica – è una grandissima opportunità per tutta la Versilia e valorizza due delle sue grandi anime: da un lato l’attività outdoor, in questo caso guardando agli appassionati di veicoli 4×4 e SUV; dall’altra, l’attitudine a ospitare eventi di calibro internazionale, grazie alla straordinaria geografia del nostro territorio e alla capacità ricettiva ampia e variegata che lo contraddistingue”.

Per maggiori informazioni sulla campagna di adesione, gli operatori turistici interessati possono scrivere a inversilia@fif4x4.it o contattare il 333 272 7145.