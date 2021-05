Piano di Mommio, lavori all’acquedotto: disagi in vista per 957 utenti

Giovedì (3 giugno) saranno effettuati lavori sulla rete dell’acquedotto che serve il Comune di Massarosa.

Dalle 9 alle 13 e comunque fino alla fine dei lavori, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle in alcune strade comunali. In particolare saranno coinvolte le utenze in località Piano di Mommio: via dei Ciliegi, via della Francesca, via della Magia, via Ospedaletto, via degli Orti, via di Confine, via di Fondineto, via Ritomboli, via Cima Alceste, via Marconi, via della Sassaia, via Coluccini, via delle Casette, via Giusti, via delle Fonti, via della Croce, via dei Ghivizzani, via della Pace, via Calagrande, via del Rio, via Bellavista, via della Scarda, via del Boccella, via Sarzanese e via Troscia. Sono circa 957 gli utenti interessati.

Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di maltempo.