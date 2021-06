Festa della Repubblica, l’assessora Nardini ricorda il ruolo delle donne a Sant’Anna di Stazzema

L’assessora regionale Alessandra Nardini domani (2 giugno) in occasione del 75esimo anniversario della nascita della Repubblica parteciperà alle celebrazioni organizzate a Sant’Anna di Stazzema.

“Il 2 giugno è una delle date più belle del calendario del nostro paese – spiega Nardini -. Assieme a quella della Liberazione, la festa della Repubblica è la festa della democrazia e della libertà conquistate con tenacia e sacrificio dopo gli anni bui della dittatura fascista e dell’occupazione. A renderla unica è anche il suo legame con il riconoscimento e l’affermazione dei diritti delle donne. A 75 anni dal 2 giugno del 1946, celebriamo la nascita della Repubblica ed il primo voto delle donne che finalmente acquisirono il diritto all’elettorato attivo e passivo. Il 2 giugno 1946 è una tappa fondamentale dell’eguaglianza di genere che vide sia una grandissima partecipazione di donne al voto sia l’elezione delle 21 Madri costituenti. Alla loro opera e al loro impegno, a partire da Teresa Mattei, dobbiamo l’articolo 3 della costituzione, uno degli articoli più belli della nostra Carta fondamentale, nonché una solida indicazione sulla direzione da percorrere ancora oggi”.

Le celebrazioni a Sant’Anna di Stazzema inizieranno alle 10 e l’assessora Nardini terrà l’intervento conclusivo, dopo quelli del sindaco Maurizio Verona e del presidente Associazione martiri di Sant’Anna Enrico Pieri e la relazione della sociologa Caterina Di Pasquale dal titolo Le donne di Sant’Anna e nella guerra. Verranno consegnati a tutti i superstiti in vita della strage del 12 agosto 1944 gli attestati di cittadinanza benemerita conferita dal Comune di Stazzema nel dicembre scorso in occasione del 20esimo Anniversario del Parco della pace. In serata l’assessora sarà a Cascina per l’incontro Il ruolo delle donne dalla Resistenza all’assemblea costituente, in programma al palazzo comunale, che vedrà la partecipazione dell’amministrazione comunale, dell’Anpi di Cascina e dell’associazione Controcanto Pisano.

“La strada per la piena ed effettiva parità di genere è ancora lunga – conclude Nardini – ma dal 75esimo anniversario del referendum che mise fine alla monarchia e dell’ingresso di 21 donne nell’assemblea costituente traiamo un grande e profondo insegnamento che dovrà guidarci in questa fase di ripartenza e speranza per costruire il futuro e una società sempre più inclusiva, solidale e unita”.