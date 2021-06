Festival di Burlamacco, tra un mese la scadenza del bando

I Carnevalari scaldano i motori per la quindicesima edizione del Festival di Burlamacco, in programma sabato 21 agosto in una sede appropriata per far fronte alle normative vigenti relative alla sicurezza sanitaria. La manifestazione canora, che quest’anno festeggerà i quindici anni d’attività, sarà il naturale preludio all’inizio dei festeggiamenti della 148esima edizione del Carnevale universale di Viareggio.

In attesa che venga ufficializzata la location, che sarà, complice anche il periodo estivo, completamente all’aperto, si ricorda che è disponibile sul sito del Movimento dei Carnevalari, il bando di concorso del Festival di Burlamacco che scadrà tra poco meno di un mese.

Le principali novità di quest’anno: sono ammessi cori registrati nella base, purché non si sostituiscano alla linea melodica principale eseguita dagli interpreti; è possibile la sostituzione dell’interprete anche se il cd è già stato inviato in produzione, a fronte di rilevanti e documentabili motivazioni; i brani presentati, già arrangiati ed incisi nella loro forma definitiva, dovranno pervenire alla casella di posta elettronica festival@carnevalari.it entro mercoledì 30 giugno.