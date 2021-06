Dai cantieri navali Codecasa a Viareggio arriva un nuovo yacht di 56 metri

I cantieri navali Codecasa hanno il piacere di annunciare l’avvenuto varo, in forma privata, alla sede produttiva di Viareggio, del nuovo Codecasa 56 (costruzione F78 – M.Y. Legacy).

Si tratta di uno Yacht di 56 metri, dislocante e totalmente custom, con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, che sarà presto consegnato al suo armatore. Con i suoi 4 ponti lo yacht mostra ampie ed eleganti finestrature che illuminano in modo naturale gli ambienti interni e che donano all’esterno un aspetto raffinato e accattivante ed include l’installazione di una grande piscina sul ponte sole, con ampie zone prendisole intorno.

Con i suoi grandi e comodi spazi, la costruzione F78 può ospitare 10 persone e 13 membri dell’equipaggio (comandante compreso) ed assicurare all’armatore e ai suoi ospiti la massima vivibilità e privacy. Questo yacht, con il profilo pulito e rigoroso, in linea con lo stile del cantiere, offre alti standard qualitativi e tecnici. Equipaggiato con 2 motori Caterpillar 3512E, raggiunge la velocità massima di 17 nodi a dislocamento leggero ed un’autonomia di 5mila miglia a 12 nodi.

Il team tecnico del cantiere Codecasa ha progettato lo yacht e si è occupato del design esterno ed ha lavorato in collaborazione con lo studio dell’architetto Tommaso Spadolini che ha firmato gli interni dello Yacht, realizzati in stile classico in mogano e piuma di mogano. La costruzione dello Yacht è stata seguita inoltre dal personale della società inglese Twwym per conto della società Armatrice.