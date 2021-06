Sap: “Controlli in Versilia, servono rinforzi per l’estate”

“Servono rinforzi per i controlli estivi in Versilia”: a sosterlo è Camillo D’Ovidio, segretario provinciale Sap. “Con estrema preoccupazione questa organizzazione sindacale – spiega in una nota – sta osservando l’avvicinarsi della stagione estiva in termini di presenze di turisti in Versilia. Il ritorno dei vacanzieri è un segnale estremamente positivo per tutte le categorie economiche che hanno sofferto limitazioni alla libertà di impresa a causa del covid19, chiaramente tante presenze si traducono in tante richieste di intervento in termini di sicurezza ed ordine pubblico. Siamo memori del carico di lavoro che i colleghi hanno dovuto sopportare l’estate 2020 quando l’elefantiaca lentezza del Ministero non ha saputo cogliere i segnali e le lamentele che giungevano da tutti i luoghi di villeggiatura dove i commissariati e i posti di polizia si sono trovati a fronteggiare un carico di lavoro al limite della sopportazione, con ferie non fruite e orari di lavoro interminabili”.

“Questi ultimi fine settimana in zona gialla – sostiene – sono stati il biglietto da visita di quella che sarà l’estate 2021 in Versilia; già oggi le associazioni di categoria dei balneari, albergatori e delle agenzie immobiliari hanno reso noto che la Versilia è sold out. L’assottigliamento degli organici, aggravato anche dall’invecchiamento di quello che resta, ha reso i commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi due avamposti che rischiano di implodere su loro stessi. Questa segreteria provinciale chiede un immediato intervento presso il Superiore Ministero al fine di garantire l’invio di congrue aliquote di personale tali da garantire la sicurezza degli operatori di Polizia chiamati a fronteggiare interventi senza poter contare su eventuali aiuti da altri equipaggi. Purtroppo anche il comando Compagnia Carabinieri di Viareggio ha visto depauperare il proprio personale al punto che in questi giorni il nucleo Operativo Radiomobile non riesce nemmeno a garantire un equipaggio h 24″.