Doppio appuntamento a Massaciuccoli per la festa nazionale delle Oasi Lipu

In occasione della festa nazionale delle oasi Lipu, prevista il fine settimana del 12 e 13 giugno in tutte le oasi e riserve Lipu in Italia, l’oasi di Massaciuccoli in collaborazione con l’Ente parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli propone un doppio programma, dedicato a grandi e piccoli per passare occasioni in natura e far conoscere la realtà dell’Associazione.

Il programma prevede sabato (12 giugno) Il Tramonto sul Lago, escursione in battello per osservare la magia del tramonto sul lago, con discesa al suggestivo giardino di Villa Ginori, dove si terrà un piacevole concerto musicale acustico dal vivo. Rientro al porto di Massaciuccoli con battello. Ritrovo alle 19,30, prenotazione obbligatoria (massimo 30 persone). Su richiesta è possibile aggiungere un aperitivo-cena al vicino Ristorante Le Rotonde. In tal caso il ritrovo è alle 18,30.

Domenica (13 giugno) c’è Liberi di volare, escursione a piedi nella riserva e nella campagna di Massaciuccoli fino a raggiungere la villa del marchese Ginori dove nel suggestivo giardino esotico si assisterà ad un’emozionante liberazione di rapaci ed uccelli acquatici, curati nei centri di recupero Lipu. Rientro al porto di Massaciuccoli in battello. Ritrovo alle 9, riento alle 12,30. Prenotazione obbligatoria. Evento gratuito per i soci Lipu.

Per informazioni e prenotazioni Oasi Lipu Massaciuccoli telefono 0584.975567 – mail oasi.massaciuccoli@lipu.it.