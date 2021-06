Torna il motoraduno in memoria di Pulce e Scarburato, vittime della strage di Viareggio

Dopo un anno di emergenza Covid 19 torna il Motoincontro dedicato alla memoria di Pulce e Scarburto, di due centauri morti nella strage di Viareggio. L’appuntamento è per il 20 giugno.



“Seguendo tutte le restrizioni imposte dalle normative abbiamo deciso per un programma molto ristretto eliminando momenti di assembramenti come per la colazione,a peritivo, e pranzo – spiegano le Tartarughe Lente, organizzatori dell’evento -. Dalle 9 vi aspettiamo sul Belvedere Puccini dove faremo una piccola iscrizione e patch e il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore che verrà messo in pineta a Viareggio”.

Alle 10 partenza delle moto, giro con tappa alla Casina dei Ricordi per ricordare Pulce e Scarburato e tutte le vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Infine tappa tappa nel parco cittadino, la pineta di ponente, dove sarà inaugurato il defibrillatore.

Per info 3336975417 Giuliano e 39 349 6957897 Sabrina