Zero Waste, i 41 Comuni rifiuti zero della Toscana si incontrano a Viareggio

I comuni della Toscana si incontrano a Viareggio per parlare di zero waste. Sabato (12 giugno) a partire dalle 9 fino alle 12,30 si terrà infatti il primo incontro regionale in presenza dei 41 comuni rifiuti zero della Toscana.

Una full immersion che verrà introdotta dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, primo sindaco ad aderire alla strategia internazionale Zero Waste, e da Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e di Zero Waste Italia. L’appuntamento è al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, nella sala Belvedere.

L’obiettivo è quello di promuovere un lavoro congiunto tra i Comuni Rz della Toscana, i movimenti e le reti dei cittadini per condividere e implementare le buona pratiche di riduzione, riparazione-riuso, compostaggio e riciclo nel segno di un’economia circolare basata sul recupero di materiali preziosi per i cicli produttivi agricoli e manifatturieri. L’evento sarà trasmesso on line sulla pagina facebook del Comune di Viareggio al link (clicca qui)