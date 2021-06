Del Ghingaro: “Cavalcavia, nessun lavoro strutturale necessario”

“Il Comune di Viareggio ha affidato nel 2019 apposito incarico per indagine sullo stato di conservazione e durabilità dei principali ponti/cavalcavia/cavalcaferrovia di Viareggio. In particolare sono stati oggetto di indagine sia il Cavalcaferrovia Barsacchi sia il Cavalcaferrovia Lombardi (Torre Matilde). Le verifiche hanno confermato la stabilità e la sicurezza delle strutture sul territorio”. Lo assicura il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

“La settimana scorsa è stato commissionato dall’amministrazione ad un professionista abilitato l’aggiornamento degli studi, con apposito piano di manutenzioni del Cavalcaferrovia Lombardi, che sarà consegnato la prossima settimana agli uffici – informa -. Successivamente saranno fatte anche analisi più approfondite attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie ( come il geoscanner) per calcolare la durata nel tempo dei vari manufatti e continuare l’opera di controllo effettuata in questi anni. A questa nuova verifica richiesta i tecnici non hanno individuato lavori strutturali da effettuare, ma solo normali attività di manutenzione. Naturalmente il monitoraggio e gli interventi conseguenti andranno avanti nel tempo, per garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie”.