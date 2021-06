Mille Miglia, modifiche alla sosta e alla viabilità nel centro di Viareggio

Modifiche alla sosta e alla viabilità nei giorni del passaggio di tappa delle Milla Miglia. Il 16 e il 17 giugno infatti Viareggio per la prima volta sarà tappa della più importante gara di regolarità al mondo per auto storiche. In tutto 375 vetture, oltre ad alcuni esemplari di particolare pregio iscritti in Lista Speciale.

Le vetture storiche transiteranno lungo le strade del comune a partire dalle 20,30, entrando in città da viale Alfredo Belluomini fino a piazza Maria Luisa, proseguendo poi su viale Guglielmo Marconi, per il controllo orario e la cena che si terrà sul lungomare. La mattina seguente, giovedì (17 giugno), la Mille Miglia riprenderà la gara alle 6,30 per dare inizio alla seconda tappa dalla Cittadella del Carnevale, passando per largo Giorgio Gaber, fino ad arrivare in via Santa Maria Goretti in uscita da Viareggio in direzione Torre del Lago.

I divieti riguardano principalmente i viali a mare, dove le vetture sosteranno per tutta la notte, e la zona della Cittadella. Nel dettaglio il 16 giugno a partire dalle 17 fino alle 10 della mattina successiva sarà chiuso al traffico il viale Carducci in direzione sud tra via Marco Polo e via Vespucci. Potrà, inoltre, essere disposta la chiusura di tutta la piazza Puccini e il braccio nord della piazza D’Azeglio. Divieto di sosta con rimozione coatta invece su tutta piazza Puccini, sul prolungamento di via Catalani tra viale Belluomini e arenile, su ambo i lati, nella prima e seconda area di sosta su Terrazza della Repubblica in direzione sud-nord, nell’area di sosta Valtorta, sul viale Carducci lato mare tra via Giusti e via Gioia, in piazza D’Azeglio braccio nord ambo i lati. A partire dalle 2 di notte fino alle 10 di mattina del 17 giugno, in corrispondenze della partenza di tappa che avverrà dalla Cittadella del Carnevale, sosta vietata anche su tutta la parte frontale all’accesso alla Cittadella in via Santa Maria Goretti.

I veicoli dotati di contrassegno di partecipazione all’evento, sono autorizzati all’accesso su viale Marconi (dal prolungamento di via Catalani), piazza Brizzi, piazza Maria Luisa, nuovamente viale Marconi fino all’altezza del varco di uscita all’altezza della via Giusti. Il transito deve avvenire a passo d’uomo adottando tutte le cautele necessarie stante l’area ad alta frequentazione pedonale. La zona sarà transennata. E’ altresì autorizzato, quale percorso della competizione sportiva, il transito dei veicoli partecipanti sul viale Belluomini prima di immettersi in viale Marconi dal prolungamento di via Catalani.

Il percorso delle 1000Miglia all’interno del territorio comunale è lungo circa 4 chilometri: il controllo del passaggio delle vetture è previsto in Passeggiata, nel tratto della piazza Maria Luisa e piazza Brizzi. Si raccomanda al pubblico di distribuirsi in modo da non causare assembramenti: all’interno del tratto della passeggiata sarà presente personale delle associazioni di volontariato per far rispettare le norme sul distanziamento e l’uso della mascherina.