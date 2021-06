Viareggio, si rinnova il consiglio direttivo della Croce verde

Nel weekend saranno rinnovate le cariche del consiglio direttivo della Croce verde di Viareggio.

“Il rinnovo costituisce un momento importante nella vita dell’associazionismo cittadino e non solo – commenta Paolo Annale dalla segreteria del Partito comunista italiano di Viareggio -. Partecipare a tale consultazione è l’espressione di una tradizione democratica per garantire la presenza di una forza laica e progressista nell’opera di assistenza ai cittadini. Ci auguriamo quindi che la Croce verde possa continuare, nel solco di quanto fino ad oggi avvenuto, a rappresentare in questo ambito un punto di riferimento indipendente per la città e per le istituzioni, confermando il proprio ruolo ed impegno anche nell’insegnamento del valore del volontariato, che riteniamo sia e debba essere elemento caratterizzante e tratto di forza della sua missione”.