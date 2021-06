Un invito a boicottare la Pam, quello di Repubblica Viareggina, Potere al Popolo Versilia, Brigata Mutuo Sociale per l’abitare, il sindacato Asia Usb di Viareggio e il museo popolare Gïåk Vërdün.

Con tanto di striscioni appesi in città.

“Il modello di sviluppo che prevede la continua costruzione di centri commerciali – spiegano – ha dequalificato ulteriormente le nostre periferie. In pochissimi metri ormai non si riescono più a contare store, ipermercati e magazzini che vendono tutti gli stessi prodotti penalizzando sempre la filiera corta a tutto vantaggio delle multinazionali”.

“La grande distribuzione – aggiungono – non ha a cuore salute, ambiente e il tessuto sociale delle nostre città. Continuare a pagare marchette a chi devasta i territori sradicando alberi, cementificando, delocalizzando e depauperando i lavoratori dei loro diritti con falsi annunci di perdite e chiusure, è una politica che non condividiamo”.

“Oggi contro la Pam, ieri contro Mc Donalds e Conad, facciamo sentire la nostra voce – concludono – che non nasce da motivazioni ideologiche ma da valutazioni sulla qualità della vita. Viareggio ha bisogno di nuova edilizia popolare, di spazi verdi, di centri culturali, di servizi sanitari, di opportunità di socialità appaganti per i giovani, non dell’ennesimo luogo di alienazione dove le persone contano solo per il numero della loro carta di credito. Questo modello neo liberista accomuna ormai in egual misura centrodestra e centrosinistra e per questo ci siamo sentiti in dovere di far sentire la nostra voce di opposizione, una voce ecosocialista”.