Abuso d’ufficio, a giudizio l’ex sindaco di Massarosa

Decreto di citazione a giudizio per l’ex primo cittadino di Massarosa Alberto Coluccini.

Il processo inizierà il prossimo anno, nel 2022.

I fatti sono noti. Il sindaco, nel febbraio dello scorso anno, fu indagato dalla procura di Lucca per aver chiesto atti alla polizia municipale che, secondo l’accusa, sarebbero dovuti restare segreti.

All’epoca il primo cittadino, con una nota stampa, spiegò di sentirsi tranquillo: “La mia richiesta di visionare gli atti riguardava ovviamente e chiaramente solo le richieste protocollate dai cittadini al Comune e l’eventuale documentazione allegata – aveva precisato – Un atto che ho richiesto alla luce del sole per scritto al precedente segretario comunale, e solo per la necessità di avere un quadro concreto dei rapporti tra Comune e cittadinanza. Assolutamente mai avanzata nessuna altra richiesta particolare di visionare atti che eventualmente non mi competono. Sono quindi sereno”.

Il fascicolo di inchiesta, pm Salvatore Giannino, fu aperto dopo un esposto.



Le ipotesi di reato sono abuso di ufficio e violazione segreto ufficio

La difesa di Coluccini è affidata all’avvocato Enrico Marzaduri.