L’ex sindaco Coluccini a giudizio, il Pd: “Fino al terzo grado vale la presunzione di innocenza”

“Per noi fino al terzo grado di giudizio vale la presunzione di innocenza”. E’ questo il commento del Partito democratico di Massarosa alla notizia della citazione a giudizio dell’ex sindaco Alberto Coluccini.

“L’adesione ai principi della Costituzione e della civiltà democratica non consente di dire niente di diverso – prosegue il partito -. Non nascondiamo una certa sofferenza morale: l’istinto sarebbe di dire ben altro dopo anni di linciaggi organizzati sul nulla nei confronti di esponenti del Pd e delle amministrazioni Mungai mai nemmeno sfiorati da inchieste, da niente che potesse gettare anche mezza ombra sulla loro correttezza amministrativa, sulla base solo di continue deliranti farneticazioni di personaggi senza arte né parte. Ma le pur umane debolezze vanno respinte: Massarosa ha bisogno di guardare avanti, di tornare a discutere di progetti positivi e di come risolvere i problemi della gente, dopo una stagione di barbarie e di macerie”.

“È tempo di voltare pagina, con la speranza che lo facciano anche le forze politiche di destra che tutte, nessuna esclusa, condividono la responsabilità di una stagione che hanno voluto, sostenuto in ogni atto e difeso fino all’ultimo minuto e anche oltre, del tutto refrattari ad una comunità che non ne poteva più – conclude il Partito democratico -. Adesso si volta pagina, il primato deve tornare alla politica che progetta un futuro migliore, non cacce alle streghe”.