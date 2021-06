Viareggio, aperto il punto informazioni turistiche in Passeggiata

Aperto questa mattina (26 giugno) il punto informazioni turistiche del Comune di Viareggio, nella struttura denominata La Zattera, sulla Passeggiata di fronte a piazza Pea. Da oggi (26 giugno), fino a dicembre il punto accoglienza sarà aperto con servizio di informazioni e biglietteria.

Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica, l’istituto Piaggia per l’alternanza scuola lavoro e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

“Oggi apriamo il nuovo punto informazioni turistiche, dopo averlo ristrutturato, connesso e rimesso a nuovo – commenta l’assessore al Turismo Alessandro Meciani -. Lo facciamo in collaborazione con una scuola e con i ragazzi che avranno così una grande opportunità di crescita, e insieme al Consorzio di Promozione Turistica, che con i propri operatori si alternerà sui vari punti informazioni della Versilia”.

I lavori fatti consistono in sostanza di ripulitura delle pareti esterne, impermeabilizzazione del tetto, abbellimento interno ed esterno con la sistemazione dei bagni e la sostituzione dei vetri (in programma in settimana) e connessione adsl.

“Abbiamo ridato dignità ad una struttura – aggiunge l’assessore -: un luogo fisico in connessione con le varie realtà che si occupano di promozione, che parla un linguaggio di ambito turistico della Versilia. Al pari dei grandi brand internazionali della moda, noi apriamo una vetrina sugli eventi dell’estate in una location altamente prestigiosa come la nostra Passeggiata. Non solo un punto informazioni quindi, ma un terminale, in una location strategica, di una rete ampia e complessa”.

“Viareggio è una città che vive anche e soprattutto di turismo – conclude Meciani -: una città che ama mettersi in mostra, farsi vivere e ammirare. Gli appuntamenti di quest’estate concorrono tutti alla strepitosa offerta di cartellone che abbiamo immaginato per i prossimi mesi”.

Il Punto informativo sarà aperto fino al 17 ottobre tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; dal 18 ottobre al 31 dicembre il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con chiusura il lunedì.

Per informazioni è attivo il numero 331.2662696 (cellulare del punto informativo) e l’indirizzo di posta elettronica dedicato infoturismo@comune.viareggio.lu.it