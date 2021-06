Viareggio: musica, incontri e teatro nei giardini delle ville storiche

Musica, incontri, talk, teatro: i giardini delle Ville e dei palazzi della cultura di Viareggio prendono vita e si arricchiscono di bellezza e arte: Nel giardino di Paolina e Nel giardino di Maria Luisa sono le due le rassegne che verranno ospitate nelle rispettive ville, #BibliotecaFuoriDisè, troverà spazio invece nel giardino del palazzo delle Muse.

Nel giardino di Paolina è una conferma dopo stagioni di successi. Stesso format, misto musica e teatro di prosa, grazie alla Fondazione Festival Pucciniano e La fondazione dei Perseveranti. Prima edizione invece per gli appuntamenti Nel giardino di Maria Luisa, in programma tutti i giovedì di luglio agosto e settembre, in collaborazione con In collaborazione con l’Associazione Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia: personaggi del mondo della cultura e delle associazioni a confronto, conversazioni musicali e il gran ballo dei Borbone.

#BibliotecafuoridiSé eState con noi, un format nato ai tempi del lockdown, per mantenere almeno virtualmente il rapporto con gli utenti della biblioteca: una collaborazione con tante belle realtà del nostro territorio che oggi finalmente si trasforma in un fitto programma di appuntamenti in presenza, dai laboratori dedicati ai più giovani, alle celebrazioni dantesche, alle presentazioni di libri, il tutto rigorosamente all’aperto.

“Due riconferme e un nuovo inizio – commenta l’assessore alla cultura Sandra Mei –: rassegne che vedono location importanti e bellissime: due giardini più cittadini quello di Paolina e quello del Palazzo delle Muse, circondati entrambi dalla vita balneare estiva di Viareggio, uno più ritirato, quello di Maria Luisa, immerso nei profumi della pineta, a due passi da Torre del Lago, in quella che è la meravigliosa Villa Borbone. Da un lato musica e spettacoli, dall’altro attualità e intrattenimento”.

Il programma nel dettaglio