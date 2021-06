Versilia, Montemagni (Lega): “Regione faccia chiarezza sul numero di guardie mediche”

La capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni presenterà un’interrogazione per chiedere all’assessore Simone Bezzini di fare chiarezza sul numero delle guardie mediche in Versilia.

“Da più parti della Toscana arrivano notizie che segnalano forti difficoltà nel reperire le classiche figure delle guardie mediche nelle località turistiche. Nell’Asl Toscana sud est – spiega la consigliera – come si evince anche da recenti servizi televisivi, la situazione pare davvero complicata e vorremmo, dunque, conoscere quale sia, invece, la realtà nell’Asl Toscana nord ovest, dove, sembra, ci siano comunque problemi per coprire adeguatamente tutti i turni giornalieri”.

“Ovviamente la stagione estiva comporta un aumento esponenziale delle presenze sulla costa versiliese e quindi è doveroso che vi sia la massima attenzione sulla potenziale problematica. Per fugare ogni dubbio sulla delicata questione – conclude la rappresentante della Lega – abbiamo quindi deciso di predisporre un’interrogazione da rivolgere all’assessore Bezzini in cui chiediamo di fornirci i numeri riguardo ai professionisti attualmente operativi, in tale ambito, nell’area versiliese, verificando, dunque, se vi possano essere, effettivamente, delle carenze d’organico”.